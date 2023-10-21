«Он готов». Дель Боске считает, что легенда «Мадрида» должен возглавить клуб

На серьезном уровне не тренировал.

Легенда испанского футбола Висенте Дель Боске считает, что если Карло Анчелотти все-таки не продлит контракт с «Мадридом», то Рауль готов заменить его. Об этом он сказал в интервью Montegancedo.

«Мы все очень привязаны к нему, потому что принимали его в клубе в 14-летнем возрасте, когда он пришел из «Атлетико». В нем есть ген соперничества, и я вижу, что он готов. У него есть личность, характер, знания... Он вполне способен. Без сомнения, Рауль должен стать одним из кандидатов. На самом деле, «Реал» не так уж плохо работает с игроками и тренерами, которые прошли через молодежку. Это люди, которые чувствуют эту футболку, понимают клуб».

Дель Боске также признался, что до сих пор сожалеет, что не взял Рауля в сборную, когда тренировал ее: «Да, у меня есть такая заноза. У меня и у всего тренерского штаба, что не отменяет моей личной благодарности».

На вопрос о другом кандидате на смену Карлетто, а именно о Хаби Алонсо, тренер высказался более обобщенно: «Я также очень уважаю его и доволен тем, как складывается его карьера. У всего этого есть обратная сторона: видеть, как твои бывшие игроки уже тренируют... Понимаешь, что мы стареем (смеется)».

Висенте Дель Боске тренировал «Мадрид» трижды: дважды в качестве временного варианта, однажды − самостоятельно. Он работал с молодым Раулем, но в сборную его так и не взял.