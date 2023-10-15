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«Скорость Мбаппе, габариты Холанда». Фанаты «Реала» в восторге от 20-летнего словенца – забивает каждые 62 минуты

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Беньямин Шешко Беньямин Шешко
Футбол Футбол

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко произвел впечатление на многих мадридистов – в 12 матчах этого сезона он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Словенский форвард тащит свою маленькую страну на Евро. В субботу в матче с Финляндией он забил дубль и самым укрепил шансы команды на попадание на Евро.

Один из мячей был забит им в компенсированное время, спустя несколько минут после того, как он получил неприятное повреждение головы.

Но посмотрите, какой он быстрый!

💭 yung_pepefrog: «Шешко уже сумасшедший игрок, имя, которое нужно запомнить. Он будет летать на радарах и в конце концов найдет свое место, спрячет ваших Холандов и Хойлундов».

💭 Football Report: «Прекрасно демонстрирует, почему он станет идеальной заменой Бензема в «Мадриде».

💭 static_reset: «Шешко – сумасшедший, с такой формой он долго в «Лейпциге» не протянет».

💭 ДК: «Шешко – это ваш парень, «Реал Мадрид». Не повторяйте ошибки с Холандом».

💭 CGM: «Шешко в «Мадрид» в 2024 году, кто скажет нет?»

💭 NXGN: «Бенни Шешко – это монстр 🔥. Представьте себе игрока со скоростью Мбаппе и габаритами Холанда. Получится футбольный чит-код, способный подчинить защиту. Не зря «Реал» хочет заполучить его».

Действительно, об интересе «Реала» к талантливому нападающему стало известно еще летом прошлого года. Кто знает, может быть, в следующем году «Реал» действительно приобретет 20-летнего игрока?

16 комментариев

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Paulinho43
Нам предложили оценить насколько футболист быстрый по фотографиям. Если это метаирония - уважение автору. Если нет - то плохие новости
+30
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Анатолий Конь
Ответ Paulinho43
Нам предложили оценить насколько футболист быстрый по фотографиям. Если это метаирония - уважение автору. Если нет - то плохие новости
"Но посмотрите, какой он быстрый!" - заржал после этого и , конечно, начал смотреть) Действительно, быстрый.
+8
0
+8
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b0rke5
чем быстрее скролишь фотки тем быстрее он бежит!
+4
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Terry Coylor
Чтобы оценить скорость, нужно распечатать фотки, сделать флипбук и быстро пролистать. Автор, не благодари.
+2
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Nick Black
Если оставить только первую и последнюю фотографии то футболист станет еще быстрее.
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Фауст
не успел проследить. он мчался из картинки в картинку как призрак.
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Нефанатик
Был в Реале один серб, Лука Йович. Тоже феерия в бундес лиге.
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RMCF
В ФМ просто бист
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Семён Кудрявцев
Еще в ФМ20 был топовым выбором для андердогов
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kalustrealmadrid@mail.ru
Надо уже забыть про Холланда и Мбаппе,они прекрасно себя чувствует в Англии. Другой…. Для атмосферы игры этот молодой парень вырастит в топ за пару сезонов еще и с такой поддержкой !
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Goozla
Ответ Нефанатик
Был в Реале один серб, Лука Йович. Тоже феерия в бундес лиге.
"серб" сербу - рознь, , этот вот словак или чех, скорее.
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stpn1503
Ответ Paulinho43
Нам предложили оценить насколько футболист быстрый по фотографиям. Если это метаирония - уважение автору. Если нет - то плохие новости
Навыки телепортации у словенца
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RealM_13
Ответ b0rke5
чем быстрее скролишь фотки тем быстрее он бежит!
Не поверите, он с такой же скоростью бежит назад, когда листаешь обратно.
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