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📸Гюлер тренировался вместе с командой. Романо рассказал, когда хавбек «Мадрида» вернется на поле

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Осталось не так много времени.

Арда Гюлер восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам команды. «Мадрид» опубликовал фотографии с утренней тренировки, в которой поучаствовал молодой игрок.

Фабрицио Романо настаивает на том, что хавбек вернется в строй после международного перерыва.

В среду появилось сообщение о том, что турок не будет готов к матчу с «Севильей» 21 октября, так как в клубе не хотят форсировать восстановление.

18-летний игрок еще не успел дебютировать за «сливочных», так как получил две травмы подряд.

2 комментария

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corazón blanco
Хочется уже поскорее увидеть Гюлера в деле. Но конечно форсировать возвращение не стоит. Очень хочется чтобы он был полностью готов к моменту своего дебюта и влюбил в свою игру болельщиков Мадрида.
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Mustang Shelby
севильей понятно, а вот в эль классико навряд ли он сыграет
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