📸Гюлер тренировался вместе с командой. Романо рассказал, когда хавбек «Мадрида» вернется на поле

Осталось не так много времени.

Арда Гюлер восстанавливается после травмы и уже вернулся к тренировкам команды. «Мадрид» опубликовал фотографии с утренней тренировки, в которой поучаствовал молодой игрок.

Фабрицио Романо настаивает на том, что хавбек вернется в строй после международного перерыва.

В среду появилось сообщение о том, что турок не будет готов к матчу с «Севильей» 21 октября, так как в клубе не хотят форсировать восстановление.

18-летний игрок еще не успел дебютировать за «сливочных», так как получил две травмы подряд.