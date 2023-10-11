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«Мне не нужен отпуск, хочу играть каждые три дня»: Модрич мощно ответил на вопрос о недостатке игрового времени в «Мадриде»

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Модрич потерял место в стартовом составе «королевского клуба». В этом сезоне Лука провел за «Мадрид» девять матчей. Суммарно он отыграл 391 минуту.

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде», – недавно заявил Анчелотти.

В интервью Лука буквально кричит о своем желание регулярно выходить на поле:

«Ну, для меня, конечно, это непривычно – играть не так много, как раньше, и не так часто, как мне хотелось бы. Я всегда хочу играть! Не хочу делать перерывов, я не хочу отпусков, я хочу играть, потому что именно так я чувствую себя лучше всего, именно так я лучше всего готовлюсь к матчам.

Просто сейчас так сложились обстоятельства. Возможно, вынесу из этой ситуации плюсы на будущее, посмотрим. Но я этого не хочу, я хочу играть, при необходимости, каждые три дня, потому что физически я чувствую себя хорошо. Если бы я чувствовал себя плохо, это была бы совсем другая история. Но я чувствую себя хорошо физически и морально, я хочу играть.

Все, что происходит, – нормальный, естественный процесс. Я просто принимаю это. Я должен мысленно подготовиться к этой ситуации, принять ее и двигаться дальше».

Как думаете, заслуживает ли хорват больше игрового времени?

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