«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
Биляль Эль-Ханнус перешел в «Штутгарт» из «Лестера».
Немецкий клуб объявил о подписании 21-летнего атакующего полузащитника на правах аренды.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в сделку включена опция выкупа, которая может стать обязательной. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне АПЛ Биляль провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.vfb.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Штутгарта»
