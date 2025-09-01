«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов

Биляль Эль-Ханнус перешел в «Штутгарт» из «Лестера».

Немецкий клуб объявил о подписании 21-летнего атакующего полузащитника на правах аренды.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, в сделку включена опция выкупа, которая может стать обязательной. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне АПЛ Биляль провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.vfb.de/