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100 миллионов евро или больше? Сколько на самом деле «Реал» заплатил за Эдена Азара

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В 2019 году Эден Азар стал рекордным игроком «Реала».

По сообщениям, первоначальная сумма трансфера бельгийца составила 100 миллионов евро. 

По имеющимся данным, окончательная сумма, потраченная Лос-Бланкосом на Азара, составила 115 миллионов евро.

За время своего пребывания в Мадриде Эден Азар выиграл больше трофеев, чем забил голов.

Эден забил всего семь раз во всех соревнованиях, но добавил себе восемь трофеев. 

1 комментарий

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Asker Nourusov
Феномен ))))))
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