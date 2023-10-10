100 миллионов евро или больше? Сколько на самом деле «Реал» заплатил за Эдена Азара

В 2019 году Эден Азар стал рекордным игроком «Реала».

По сообщениям, первоначальная сумма трансфера бельгийца составила 100 миллионов евро.

По имеющимся данным, окончательная сумма, потраченная Лос-Бланкосом на Азара, составила 115 миллионов евро.

За время своего пребывания в Мадриде Эден Азар выиграл больше трофеев, чем забил голов.

Эден забил всего семь раз во всех соревнованиях, но добавил себе восемь трофеев.