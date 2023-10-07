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Бывший игрок «Реала» выиграл награду игроку месяца. Он обогнал даже Беллингема

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Такефуса Кубо стал лучшим игроком месяца в Ла Лиге. Японец обошел в голосовании Джуда Беллингема, Роберта Левандовски, Иньяки Уильямса и Савио.

В прошлом месяце Кубо забил 4 гола в 4 матчах лиги, а на счету Беллингема 2 гола и одна передача в тех же 4 матчах.

Такефуса также провел впечатляющий первый тайм матча с мадридским «Реалом» в прошлом месяце, создав несколько моментов.

«Мадрид» по-прежнему владеет 50% экономических прав на Кубо. Потенциально клуб может вернуть его за выгодную сумму следующим летом.

A new star! Take Kubo surpasses to Lewandowski and Bellingham in LaLiga

2 комментария

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xDe xDe
Ну, лучший игрок - это не только голы и голевые. Джуд вносит настолько мощный импакт, что, в принципе, можно было бы поспорить с наградой. Но это так, отзыв проформы ради. С выбором лауреата награды согласен, Таке очень круто начал сезон.
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corazón blanco
Ответ xDe xDe
Ну, лучший игрок - это не только голы и голевые. Джуд вносит настолько мощный импакт, что, в принципе, можно было бы поспорить с наградой. Но это так, отзыв проформы ради. С выбором лауреата награды согласен, Таке очень круто начал сезон.
Да вообще шикарно преобразился у Иманьоля и стал один из главных лидеров Сосьедада. Очень рад за японца, в потрясающей форме находится.
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