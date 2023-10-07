Бывший игрок «Реала» выиграл награду игроку месяца. Он обогнал даже Беллингема

Такефуса Кубо стал лучшим игроком месяца в Ла Лиге. Японец обошел в голосовании Джуда Беллингема, Роберта Левандовски, Иньяки Уильямса и Савио.

В прошлом месяце Кубо забил 4 гола в 4 матчах лиги, а на счету Беллингема 2 гола и одна передача в тех же 4 матчах.

Такефуса также провел впечатляющий первый тайм матча с мадридским «Реалом» в прошлом месяце, создав несколько моментов.

«Мадрид» по-прежнему владеет 50% экономических прав на Кубо. Потенциально клуб может вернуть его за выгодную сумму следующим летом.