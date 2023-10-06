Де ла Фуэнте объявил заявку сборной Испании. В нее попало четверо игроков «Мадрида»

Главный тренер сборной Испании вызвал из «Мадрида» Кепу Аррисабалагу, Дани Карвахаля, Франа Гарсию и Хоселу для участие в ближайших октябрьских матчах.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

В отборочном турнире к Евро-2024 испанцы встретятся с Шотландией и Норвегией. В настоящее время команда занимает второе место в своей группе, что позволяет ей напрямую квалифицироваться в групповой этап соревнований.

Игры состоятся 12 и 15 октября соответственно.