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⚡️😰 «Реал» уволил тренера, который написал благодарственное письмо в «Барселону». Он присоединился к мадридцам в июле

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«Реал Мадрид» уволил помощника тренера команды U17 Адриа Диаса, после того, как он написал прощальный письмо в «Барселону», сообщает инсайдер Марио Кортегана.

Тренер написал письмо, в котором выразил преданность и благодарность своему бывшему работодателю. Диас работал в нескольких молодежных командах «Барсы» с 2015 по 2019 год. Каталонцы также поддерживали тренера, когда его мать заболела раком.

Real Madrid to sack youth coach over Barcelona letter - Football España

Один из источников сообщил, что Диас сам попросил руководство «Реала» отпустить его, поскольку он хочет присоединиться к академии «Леганеса». Тем не менее, по основной версии «Реал» сам избавился от тренера из-за его «любви к «Барселоне».

Адриа Диас присоединился к «Реалу» только в июле.

2 комментария

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Gelious
"Один из источников сообщил, что Диас сам попросил руководство «Реала» отпустить его, поскольку он хочет присоединиться к академии «Леганеса». Тем не менее, по основной версии «Реал» сам избавился от тренера из-за его «любви к «Барселоне»" - так ОСНОВНОЙ по чьей версии-то? В статье не написано.
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& Co1366
Что сказать? Очень грустная история.
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