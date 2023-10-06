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Алаба пропустит матч «Мадрида» с «Осасуной»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Завтра «Реал Мадрид» примет «Осасуну» в рамках 9 тура Ла Лиги, но Давид Алаба не сможет помочь своей команде. Австриец получил травму 27 сентября и рассчитывал восстановиться к завтрашней встрече, но этого не произошло.

Вчера Алаба провел часть тренировки с группой, но сегодня он к товарищам по команде не присоединился. Во время пресс-конференции перед матчем с «Осасуной» Карло Анчелотти подтвердил отсутствие австрийца.

«Алаба не в лучшей форме, завтра он не сыграет. У нас есть несколько вариантов в центре – Менди или Тчуамени. Мы сможем адаптироваться. Важна коллективная работа, а не индивидуальная. Мы играем против серьезного соперника, и я думаю только об этом», - заявил Карло.

3 комментария

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Axmat Cecenov
А, потом он пойдёт в сборную. Он уже месяц почти неиграет, если получит рецидив травмы в сборную, опять страдать будет клуб который платить ему зарплату. Надеюсь он останется в клубе и не будет играть за сборную
+2
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+2
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Davron Mamadzhanov
Жаль
0
0
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Knyaz Dadiani
Камавинга 🙈
0
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