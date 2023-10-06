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«Реал» представил промо-видео обновленного «Сантьяго Бернабеу»: арену планируется использовать каждый день в году

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Мадрид отобьет каждый вложенный цент.

«Бернабеу» - главный претендент на финальный матч юбилейного ЧМ-2030. Вчера стало известно, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а три стартовых матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

По информации журналиста Cope Исаака Футо, в Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – 3, в Марокко – 1. При этом Королевская марокканская футбольная федерация хотела бы большего.

В Испании матчи ЧМ-2030 точно состоятся на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Ла Картуха» в Севилье.

Но не только футбол будет принимать обновленная арена - по плану клуба, «Бернабеу» каждый день в году будет центром различных мероприятий.

2 комментария

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corazón blanco
Великому клубу- великий и самый современный стадион.
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