«Реал» представил промо-видео обновленного «Сантьяго Бернабеу»: арену планируется использовать каждый день в году
Мадрид отобьет каждый вложенный цент.
«Бернабеу» - главный претендент на финальный матч юбилейного ЧМ-2030. Вчера стало известно, что турнир примут Испания, Португалия и Марокко, а три стартовых матча состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
По информации журналиста Cope Исаака Футо, в Испании матчи турнира примут 11 стадионов, в Португалии – 3, в Марокко – 1. При этом Королевская марокканская футбольная федерация хотела бы большего.
В Испании матчи ЧМ-2030 точно состоятся на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» в Мадриде, «Камп Ноу» в Барселоне и «Ла Картуха» в Севилье.
Но не только футбол будет принимать обновленная арена - по плану клуба, «Бернабеу» каждый день в году будет центром различных мероприятий.
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