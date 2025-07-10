🤬 Мбаппе виноват в провалах «Мадрида». Фанаты выводят в тренды #MbappeOut
Говоря объективно: «Мадрид» сезон-2024/25 провалил, клуб остался без престижных трофеев, еще и потерпел несколько самых крупных поражений команды за 10 лет. Последним шансом на награду оставался КЧМ, но в полуфинале «сливочные» уступили «ПСЖ» – разгром 0:4.
Так вышло, что черная полоса «Реала» совпала с переходом Килиана Мбаппе. Француз взял Суперкубок УЕФА в первом же матче в новом клубе, а в декабре 2024-го победил в финале Межконтинентального кубка. На этом все. Внутренние трофеи «сливочные» уступили «Барселоне», а в Европе новым королем стал «ПСЖ» Луиса Энрике.
После поражения экс-клубу на КЧМ Килиан столкнулся с хейтом собственных болельщиков: некоторые фанаты «Мадрида» начали выводить в тренды #MbappeOut, обвиняя в неудачах клуба капитана сборной Франции.
Несколько комментариев из соцсетей:
💭 «Переоцененный. Ленивый. #MbappeOut».
💭 «Вот в этот момент началось наше падение #MbappeOut».
💭 «Ненавижу этого ублюдка до мозга костей. Вышвырните его из моего клуба. С момента перехода он не делает ничего, только создает проблемы. #MbappeOut».
💭 «#MbappeOut», если мы серьезный клуб».
💭 «Те, кто не видит проблему, не хотят этого видеть. #MbappeOut».
💭 «Мы страдали весь сезон, потому что старались играть так, как будет лучше для Мбаппе. Перес решил, что он будет главным игроком, но нельзя стать главным игроком, не приложив достаточно усилий. #RealMadrid #MbappeOut».
Обвинять одного игрока в командных провалах несправедливо, но что думаете о критике Мбаппе?
И толк от его голов в чем, если в топ матчах это происходит только по праздникам? (В Классико признаю, он хорошо в целом выступал, но это лучшее, что ему удалось по сезону из топ матчей).
Чувак просто плевал на игру без мяча, а это важнейший компонент в современном футболе. И этот чувак то для клуба вообще ничего не сделал, чтоб так пассивно выступать за Реал. Ладно бы он там кучу трофеев помог завоевать и на фоне этого себя примой возомнил, тогда еще как-то можно понять? До его выхода в старте на КЧМ все в порядке было. Винисиус играл дерьмово, но видно, что пытался в прессинг идти, отрабатывать в обороне. Вышел черепах и они оба решили, что с какого рожна такие звезды как они вообще что-либо без мяча делать должны. И дико надоело за этой херней уже смотреть. Мадриду нужны такие бойцы как Вальверде, а не такие пижоны как Мбаппе (да и Винисиус тоже).