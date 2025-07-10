🤬 Мбаппе виноват в провалах «Мадрида». Фанаты выводят в тренды #MbappeOut

Говоря объективно: «Мадрид» сезон-2024/25 провалил, клуб остался без престижных трофеев, еще и потерпел несколько самых крупных поражений команды за 10 лет . Последним шансом на награду оставался КЧМ, но в полуфинале «сливочные» уступили «ПСЖ» – разгром 0:4.

Так вышло, что черная полоса «Реала» совпала с переходом Килиана Мбаппе. Француз взял Суперкубок УЕФА в первом же матче в новом клубе, а в декабре 2024-го победил в финале Межконтинентального кубка. На этом все. Внутренние трофеи «сливочные» уступили «Барселоне», а в Европе новым королем стал «ПСЖ» Луиса Энрике.

После поражения экс-клубу на КЧМ Килиан столкнулся с хейтом собственных болельщиков: некоторые фанаты «Мадрида» начали выводить в тренды #MbappeOut, обвиняя в неудачах клуба капитана сборной Франции.

Несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Переоцененный. Ленивый. #MbappeOut».

💭 «Вот в этот момент началось наше падение #MbappeOut».

💭 «Ненавижу этого ублюдка до мозга костей. Вышвырните его из моего клуба. С момента перехода он не делает ничего, только создает проблемы. #MbappeOut».

💭 «#MbappeOut», если мы серьезный клуб».

💭 «Те, кто не видит проблему, не хотят этого видеть. #MbappeOut».

💭 «Мы страдали весь сезон, потому что старались играть так, как будет лучше для Мбаппе. Перес решил, что он будет главным игроком, но нельзя стать главным игроком, не приложив достаточно усилий. #RealMadrid #MbappeOut».

Обвинять одного игрока в командных провалах несправедливо, но что думаете о критике Мбаппе?