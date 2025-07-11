«Спасибо, Лука, и ты не мог бы найти более достойного наследника». Модрич передал свою футболку одноклубнику после матча с «ПСЖ»
Эпоха Луки Модрича в «Реале» завершилась после того, как команда Хаби Алонсо вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив «ПСЖ» со счетом 0:4.
Перед началом турнира уже было подтверждено, что Модрич покинет клуб по завершении сезона. 39-летний ветеран перейдет в «Милан», с которым он подпишет контракт на один сезон.
В сеть попало видео, на котором Модрич вручает футболку «Реала» Арде Гюлеру.
В социальных сетях болельщики считают, что теперь под «10» номером будет играть турецкий футболист.
«Возможно, это намёк на то, что Арда возьмёт номер «10».
«Спасибо, Лука, и ты не мог бы найти более достойного наследника, чем Арда».
«Потрясающе... Без сомнений, пусть номер «10» будет за Ардой».
«Ардер заслужил этот номер».
«Думаю, теперь мы все знаем, кто номер «10» «Реала».
какой бред, если кто и достоин именно футболки Модрича, то Вальверде