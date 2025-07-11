«Спасибо, Лука, и ты не мог бы найти более достойного наследника». Модрич передал свою футболку одноклубнику после матча с «ПСЖ»

Эпоха Луки Модрича в «Реале» завершилась после того, как команда Хаби Алонсо вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив «ПСЖ» со счетом 0:4.

Перед началом турнира уже было подтверждено, что Модрич покинет клуб по завершении сезона. 39-летний ветеран перейдет в «Милан», с которым он подпишет контракт на один сезон.

В сеть попало видео, на котором Модрич вручает футболку «Реала» Арде Гюлеру.

В социальных сетях болельщики считают, что теперь под «10» номером будет играть турецкий футболист.

«Возможно, это намёк на то, что Арда возьмёт номер «10».

«Спасибо, Лука, и ты не мог бы найти более достойного наследника, чем Арда».

«Потрясающе... Без сомнений, пусть номер «10» будет за Ардой».

«Ардер заслужил этот номер».

«Думаю, теперь мы все знаем, кто номер «10» «Реала».