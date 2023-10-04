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Как обстоят дела с травмированными Гюлером и Алабой? Журналисты поделились свежей информацией

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Давид Алаба провел часть тренировки со своими одноклубниками в четверг, утверждает журналист Серхио Киранте.

Австриец пропустил матчи против «Жироны» и «Наполи», но защитник может попасть в заявку «Мадрида» на встречу с «Осасуной». Однако сперва Давиду необходимо пройти некоторые медицинские тесты, чтобы избежать ненужных рисков.

Тем временем Арда Гюлер вернулся к тренировкам на газоне после рецидива травмы, сообщает COPE .

Турок ярко начал в «Реале», но до сих пор не принял участие ни в одном официальном матче «королевского клуба». Ожидается, что Арда полностью восстановится после международного перерыва.

Скорейшего выздоровления!

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