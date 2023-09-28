Карло Анчелотти рассказал о состоянии Алабы и Рюдигера перед матчем с «Жироной»

«Реал Мадрид» получил еще два удара в игре против «Лас-Пальмаса»: Давид Алаба покинул поле в первом тайме, а Антонио Рюдигер получил удар по колену.

В преддверии субботней игры против лидера Ла Лиги «Жироны» Алаба пропустил тренировку, в то время как Рюдигер провел ее в общей группе, но у него была перевязана нога под левым коленом, сообщает Marca.

Чтобы компенсировать отсутствие травмированных игроков, Карло Анчелотти пригласил на тренировку шесть молодых игроков из «Кастильи»: Нико Паса, Каррильо, Марвела, Пинейро, Франа Гонсалеса и Феррана.

Начало сезона для «Реала» выдалось трудным из-за травм, но это не помешало «сливочным» выиграть семь из первых восьми игр.

Во время пресс-конференции Карло Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит завтрашнюю встречу:

«Рюдигер восстановился, а Давид прошел медицинский осмотр – у него ничего серьезного, мы постараемся, чтобы он был готов к матчу с «Наполи» во вторник».