Карло Анчелотти рассказал о состоянии Алабы и Рюдигера перед матчем с «Жироной»
«Реал Мадрид» получил еще два удара в игре против «Лас-Пальмаса»: Давид Алаба покинул поле в первом тайме, а Антонио Рюдигер получил удар по колену.
В преддверии субботней игры против лидера Ла Лиги «Жироны» Алаба пропустил тренировку, в то время как Рюдигер провел ее в общей группе, но у него была перевязана нога под левым коленом, сообщает Marca.
Чтобы компенсировать отсутствие травмированных игроков, Карло Анчелотти пригласил на тренировку шесть молодых игроков из «Кастильи»: Нико Паса, Каррильо, Марвела, Пинейро, Франа Гонсалеса и Феррана.
Начало сезона для «Реала» выдалось трудным из-за травм, но это не помешало «сливочным» выиграть семь из первых восьми игр.
Во время пресс-конференции Карло Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит завтрашнюю встречу:
«Рюдигер восстановился, а Давид прошел медицинский осмотр – у него ничего серьезного, мы постараемся, чтобы он был готов к матчу с «Наполи» во вторник».
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