Говорит Мадрид
Блог

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Алабы и Рюдигера перед матчем с «Жироной»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Давид Алаба Давид Алаба
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» получил еще два удара в игре против «Лас-Пальмаса»: Давид Алаба покинул поле в первом тайме, а Антонио Рюдигер получил удар по колену.

В преддверии субботней игры против лидера Ла Лиги «Жироны» Алаба пропустил тренировку, в то время как Рюдигер провел ее в общей группе, но у него была перевязана нога под левым коленом, сообщает Marca.

Чтобы компенсировать отсутствие травмированных игроков, Карло Анчелотти пригласил на тренировку шесть молодых игроков из «Кастильи»: Нико Паса, Каррильо, Марвела, Пинейро, Франа Гонсалеса и Феррана.

Начало сезона для «Реала» выдалось трудным из-за травм, но это не помешало «сливочным» выиграть семь из первых восьми игр.

Во время пресс-конференции Карло Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит завтрашнюю встречу:

«Рюдигер восстановился, а Давид прошел медицинский осмотр – у него ничего серьезного, мы постараемся, чтобы он был готов к матчу с «Наполи» во вторник».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий