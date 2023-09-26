«Проваливай, иначе мы убьем тебя»: фанаты «Атлетико» во время мадридского дерби угрожали 8-летней девочке в футболке «Реала»
Жесть из Мадрида.
Во время мадридского дерби в воскресенье фанаты «Атлетико Мадрид» продемонстрировали отвратительное поведение, оскорбив 8-летню болельщицу «Реала» за то, что она появилась в секторе «матрасников» в футболке «Реала».
Сильвия, тетя девочки, рассказала об угрозах и отвратительных выкриках фанатов «Атлетико», которые они услышали в свой адрес, когда проходили мимо.
«Проваливай, иначе мы убьем тебя, забери эту чертову девчонку отсюда», — кричали фанаты маленькому ребенку.
Сильвия утверждает, что из-за словесных оскорблений ее племяннице после игры снились кошмары.
«В первую ночь она несколько раз просыпалась и говорила, что ее собираются похитить», - сказала Сильвия.
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