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Хаби Алонсо очень крут😎😎😎Своим стилем и эмоциями он очень напоминает Пепа Гвардиолу

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Великолепный полузащитник стал отличным тренером.

В понедельник стало известно, что Алонсо возглавит «Реала» после Карло Анчелотти. Соцсети тут же заполонили видео о том, какой Алонсо тренер.

Своей экспрессией очень напоминает легенду «Барселоны» Пепа Гвардиолу. Так же, как и Пеп, главный тренер «Байера» любит стильно одеваться.

Болельщицы «Реала» наверняка в дичайшем восторге от выбора руководства клуба. Алонсо чрезвычайно хорош.

А самое главное - Алонсо дает результат. Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.

2 комментария

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Rachid
«Своим стилем и эмоциями напоминает Пепа Гвардиолу»….
Скоро и Алонсо признается в том, что тоже мечтал играть за Барселону:)))))))))))))
+3
0
+3
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Арам Айрапетян
Ответ Rachid
«Своим стилем и эмоциями напоминает Пепа Гвардиолу»…. Скоро и Алонсо признается в том, что тоже мечтал играть за Барселону:)))))))))))))
Не признается
+1
0
+1
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