Великолепный полузащитник стал отличным тренером.

В понедельник стало известно, что Алонсо возглавит «Реала» после Карло Анчелотти. Соцсети тут же заполонили видео о том, какой Алонсо тренер.

Своей экспрессией очень напоминает легенду «Барселоны» Пепа Гвардиолу. Так же, как и Пеп, главный тренер «Байера» любит стильно одеваться.

Болельщицы «Реала» наверняка в дичайшем восторге от выбора руководства клуба. Алонсо чрезвычайно хорош.

А самое главное - Алонсо дает результат. Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.