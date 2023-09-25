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Перес несколько раз просил Анчелотти не ставить в стартовый состав двух игроков одновременно. Но Карло ослушался президента

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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К чему это привело?

Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, что Карло Анчелотти одновременно выпустил Тони Крооса и Луку Модрича в стартовом составе на матче против «Атлетико». Флорентино Перес настаивает на том, чтобы молодые игроки получали больше возможностей в этом сезоне.

По словам Марио Кортеганы из The Athletic, в прошлом сезоне Флорентино Перес несколько раз говорил Анчелотти не использовать в стартовом составе двух легендарных полузащитников вместе.

В воскресном мадридском дерби Анчелотти решил рискнуть, выпустив в стартовом составе обоих игроков, но это решение плохо обернулось для главного тренера: «Атлетико» выиграл со счетом 3:1. Именно Кроос забил единственный гол «сливочных», но при этом Модрич не смог оказать влияние на игру и получил желтую карточку.

После разочарования на «Метрополитано» маловероятно, что Анчелотти решится снова пойти против воли президента «Мадрида». Но мы узнаем это только в среду, когда «Лос Бланкос» встретятся с «Лас-Пальмасом».

3 комментария

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Муканов Арманбек
Ответ Кентуки
Именно в важных матчах этот старик эксперементирует с составом и по подбору игрокам и по схеме игры! Хвати уже старик, когда перейдеш в 4-3-3: Вини Хоселу Родриго Билли Тчуа Феде Фран Рюди Алаба Дани Кепа На замену: Кама, Кроос, Модрич, Себа, Брайм. Или 4-2-3-1: Хоселу Вини Билли Родриго Тчуа Феде Фран Рюди Алаба Дани Кепа
Можете смело писать в офис Реала,им нужен тренер на следующий сезон.
+7
0
+7
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Кентуки
Именно в важных матчах этот старик эксперементирует с составом и по подбору игрокам и по схеме игры! Хвати уже старик, когда перейдеш в 4-3-3:
Вини Хоселу Родриго
Билли Тчуа Феде
Фран Рюди Алаба Дани
Кепа
На замену: Кама, Кроос, Модрич, Себа, Брайм.
Или 4-2-3-1:
Хоселу
Вини Билли Родриго
Тчуа Феде
Фран Рюди Алаба Дани
Кепа
+3
-1
+2
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UnforgivenX2
как ЛЧ брать с днищенским составом, так Анчелотти молодец, а как с ещё более днищенским (да, полузащита сильнее стала, но ST и RW нормальных нет, Родригу не тянет) эксперименты ставить, так память сразу отрубает, и Карло старый и плохой
+2
0
+2
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