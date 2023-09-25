К чему это привело?

Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, что Карло Анчелотти одновременно выпустил Тони Крооса и Луку Модрича в стартовом составе на матче против «Атлетико». Флорентино Перес настаивает на том, чтобы молодые игроки получали больше возможностей в этом сезоне.

По словам Марио Кортеганы из The Athletic, в прошлом сезоне Флорентино Перес несколько раз говорил Анчелотти не использовать в стартовом составе двух легендарных полузащитников вместе.

В воскресном мадридском дерби Анчелотти решил рискнуть, выпустив в стартовом составе обоих игроков, но это решение плохо обернулось для главного тренера: «Атлетико» выиграл со счетом 3:1. Именно Кроос забил единственный гол «сливочных», но при этом Модрич не смог оказать влияние на игру и получил желтую карточку.

После разочарования на «Метрополитано» маловероятно, что Анчелотти решится снова пойти против воли президента «Мадрида». Но мы узнаем это только в среду, когда «Лос Бланкос» встретятся с «Лас-Пальмасом».