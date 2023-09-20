Дани Карвахаль пропустил первый матч «Реала» на групповом этапе Лиги чемпионов против «Унион Берлин» в прошедшую среду из-за мышечной травмы.

Сегодня утром после МРТ издание Marca подтвердило, что защитник также не примет участие в мадридском дерби, которое состоится в ближайшее воскресенье на «Ванда Метрополитано».

Отсутствие Карвахаля станет головной болью для Карло Анчелотти, особенно учитывая отличную форму 31-летнего правого защитника в начале сезона. С большой долей вероятности Дани заменит Лукас Васкес.

Помимо Карвахаля, «сливочным» в воскресенье придется обойтись без таких игроков, как Эдер Милитао, Тибо Куртуа, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.