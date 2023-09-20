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Модрич и Кроос недовольны своим положением в «Реале»: оба хотят всегда играть в старте

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Тони Кроос и Лука Модрич недовольны своей нынешней ролью в «Реале», по словам Мануэля Амора из Relevo.

Оба полузащитника больше не гарантированно выходят в стартовом составе в каждой важной игре, как это было в прошлом сезоне или в предыдущие годы. 

В матче с «Унион Берлин» Кроос остался на скамейке запасных, а Модрич вышел на поле. В матче с «Сосьедадом» ситуация была обратной: Кроос вышел на поле, а Лука остался на скамейке запасных.

Модрич уже заявил, что хочет регулярно играть за «Реал», несмотря на то, что ему 37 лет.

«Я хочу играть, я подписал продление, когда мне сказали, что в моем статусе ничего не изменится». 

Кроос отказался давать публичные комментарии, как Модрич, но источники говорят, что он чувствует то же, что и его давний партнер по полузащите.

Анчелотти говорит, что беспокоиться не о чем, поскольку оба игрока будут важны в этом сезоне.

"Мы все были согласны и рады, когда он [Модрич] продлил контракт, включая его самого. Я прекрасно знаю, что он и Кроос могут мне дать, мне не нужно их проверять. Они по-прежнему будут важны", - сказал Карлетто.

 

1 комментарий

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Asker Nourusov
две легенды!!!!!
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