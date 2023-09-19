Карло поскромничал.

Анчелотти перед первым матчем «Реала» в Лиге чемпионов спросили, считает ли он свою команду фаворитом на победу. Главный тренер сказал, что не они, а «Манчестер Сити» скорее близки к трофею, так как англичане уже выиграли его в прошлом сезоне.

Но «Реал» красиво ворвался в турнир, вновь показав свой характер в первом же матче. Встреча с «Унионом» пошла явно не по плану Анчелотти — до последних минут счет на табло оставался 0:0, несмотря на то, что мадридцы нанесли больше 20 ударов по воротам.

Усилия «сливочных» окупились на 94-й минуте. Джуд Беллингем забил за секунды до финального свитка и вырвал победу для своей команды. Это была классическая победа для «Мадрида» в ЛЧ, демонстрирующая любовь этой команды к главному европейскому турниру.

После игры журналисты спросили Тчуамени, согласен ли он со словами главного тренера.

— Мистер сказал, что «Манчестер Сити» — фаворит на победу в ЛЧ.

— Мистер так сказал?! Я с ним об этом поговорю, — ответил Орельен со смехом.

Настрой у игроков «Реала» явно боевой 😏