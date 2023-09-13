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📸 Все в сборе! «Реал» провел тренировку после международного перерыва

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Перерыв на матчи сборных закончился, футболисты «Мадрида» вернулись в расположение клуба и уже успели провести тренировку. В состав также вернулись восстановившиеся после травм Менди и Себальос.

Смотрим лучшие фотографии с тренировки «Реала».

Ближайший матч «сливочных» назначен на воскресенье, 17 сентября. Подопечные Анчелотти сразятся с «Сосьедадом».

А 20 сентября «Мадрид» начнет очередную охоту за «ушастиком». «Сливочные» примут в гостях берлинский «Унион», о противостоянии с котором недавно высказался Кроос.

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