Говорит Мадрид
Блог

Двое травмированных игроков «Реала» вернулись в общую группу

Клубы Клубы
Дани Себальос Дани Себальос
Менди
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Ферлан Менди и Дани Себальос вернулись к групповым тренировкам «Мадрида». Возможно, они появятся на поле уже в матче с «Реал Сосьедад», который состоится в эти выходные.

Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Винисиус и Арда Гюлер продолжают восстанавливаться. Возвращения Вини и Гюлера стоит ждать в конце сентября.

В воскресенье, 17 сентября, «Реал Мадрид» дома примет с «Реалом Сосьедадом». После этого 20 сентября команда Карло Анчелотти стартует в Лиге чемпионов, с матча против «Унион Берлин».

Вот еще несколько кадров с прошедшей тренировки команды:

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Павлычев
Ждём Винисиуса и Арду в мой день рождения, 29 сентября!!!🤍🤍🤍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergy Grand
Рад что Менди вернулся. Фран Гарсия очень плохо играет. Хуже чем сам Менди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий