Ферлан Менди и Дани Себальос вернулись к групповым тренировкам «Мадрида». Возможно, они появятся на поле уже в матче с «Реал Сосьедад», который состоится в эти выходные.

Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Винисиус и Арда Гюлер продолжают восстанавливаться. Возвращения Вини и Гюлера стоит ждать в конце сентября.

В воскресенье, 17 сентября, «Реал Мадрид» дома примет с «Реалом Сосьедадом». После этого 20 сентября команда Карло Анчелотти стартует в Лиге чемпионов, с матча против «Унион Берлин».

Вот еще несколько кадров с прошедшей тренировки команды: