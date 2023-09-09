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🎥 Модрич встретил свой день рождения в Армении. Местные фанаты «Реала» поздравили Луку прямо в аэропорту

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В 6-м туре отбора Евро-2024 сборная Хорватии сыграет с национальной командой Армении. Встреча назначена на 11 сентября.

Подопечные Далича прибыли в Ереван 9 сентября – в день рождения Луки Модрича. Полузащитнику «Мадрида» исполнилось 38 лет!

А праздничное настроение для Луки создали армянские фанаты «королевского клуба». Они тепло встретили Модрича в аэропорту Еревана и даже подготовили для него торт.

В сентябре сборная Хорватии уже провела один матч – против Латвии. Команда Далича победила со счетом 5:0. Лука провел на поле 60 минут, но результативными действиями не отметился.

Как думаете, Модрич оценил сюрприз армянских фанатов?

1 комментарий

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Парень со двора Шмурнова
38 лет человеку, а прыти - как в 28! Главное, как говорится, сердцем не стареть😌

С днем рождения, маэстро 👏🏻
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