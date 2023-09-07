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«Мадрид» продлил контракт со звездой «Кастильи»

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Марвел Пак подписал новый контракт с «Реалом», сообщает Марио Кортегана.

Центральный защитник «Кастильи» продлил свой контракт с клубом до 2026 года на более выгодных условиях и с повышенной суммой отступных.

20-летний футболист иногда тренируется с основной командой из-за травмы Эдера Милитао. Вскоре он может попасть в состав команды Карло Анчелотти. Сообщается, что итальянский тренер ценит Марвела за его физические способности.

Срок действия предыдущего контракта футболиста с клубом истекал в 2025 году.

3 комментария

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Asker Nourusov
нужно было рамоса на годик взять , а потом уже заслуженно на пенсию)!!
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steelsity
Катерина, при всём уважении, проверяйте впредь информацию о героях Ваших заметок.) Марвел, который продлил контракт и Марвин Пак, который сейчас в Лас-Пальмасе, это два разных человека.)))
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Серафима Кузьмина
А потом уйдет в условный Бетис, не получив шанса в главной команде
0
0
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