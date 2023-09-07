Марвел Пак подписал новый контракт с «Реалом», сообщает Марио Кортегана.

Центральный защитник «Кастильи» продлил свой контракт с клубом до 2026 года на более выгодных условиях и с повышенной суммой отступных.

20-летний футболист иногда тренируется с основной командой из-за травмы Эдера Милитао. Вскоре он может попасть в состав команды Карло Анчелотти. Сообщается, что итальянский тренер ценит Марвела за его физические способности.

Срок действия предыдущего контракта футболиста с клубом истекал в 2025 году.