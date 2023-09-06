Говорит Мадрид
Блог

«Настоящий джентльмен». Лука Модрич рассказал о недавней встрече с Дэвидом Бекхэмом

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Лука Модрич Лука Модрич
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

 

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своей встрече с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом на фоне слухов о том, что хорват может перейти в МЛС. Обладатель Золотого мяча 2018 года объяснил, что случайно встретил бывшую суперзвезду сборной Англии, которого считает настоящим джентльменом.

На прошлой неделе в сети завирусились кадры Модрича и Бекхэма, которые вместе проводят время на хорватском острове Сипан.

«Встреча с Дэвидом Бекхэмом? Я встретил его с семьей случайно. Он просто отдыхал в Хорватии. Мы встретились, сходили в ресторан, конечно же поговорили, но только об отдыхе в Хорватии, об удовольствии, которое получаешь, плавая по Адриатике, от островов, еды и людей. Дэвид – прекрасный человек и настоящий джентльмен», - опроверг слухи Лука.

В свои 37 лет полузащитник находится на закате своей карьеры, и вскоре ему придется принять решение относительно своего будущего. Еще неизвестно, где он будет играть после прощания с «Сантьяго Бернабеу», может быть и в «Интер Майами».

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий