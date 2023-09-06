Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о своей встрече с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом на фоне слухов о том, что хорват может перейти в МЛС. Обладатель Золотого мяча 2018 года объяснил, что случайно встретил бывшую суперзвезду сборной Англии, которого считает настоящим джентльменом.

На прошлой неделе в сети завирусились кадры Модрича и Бекхэма, которые вместе проводят время на хорватском острове Сипан.

«Встреча с Дэвидом Бекхэмом? Я встретил его с семьей случайно. Он просто отдыхал в Хорватии. Мы встретились, сходили в ресторан, конечно же поговорили, но только об отдыхе в Хорватии, об удовольствии, которое получаешь, плавая по Адриатике, от островов, еды и людей. Дэвид – прекрасный человек и настоящий джентльмен», - опроверг слухи Лука.

В свои 37 лет полузащитник находится на закате своей карьеры, и вскоре ему придется принять решение относительно своего будущего. Еще неизвестно, где он будет играть после прощания с «Сантьяго Бернабеу», может быть и в «Интер Майами».