Этим летом Кроос и Модрич продлили контракт с «Мадридом». Луку звали в Саудовскую Аравию, а Тони и вовсе хотел повесить бутсы на гвоздь.

Но в итоге оба решили остаться в «королевском клубе» еще на сезон. И это не может не радовать поклонников «Реала». Ведь и Кроос, и Модрич справедливо заслужили статус легенд «Мадрида». Их трио с Каземиро в полузащите многие до сих пор считают лучшим в истории.

Время никого не щадит. Скоро нам неизбежно придется попрощаться с игроками, которые оставят после себя существенное футбольное наследие.

Модрич красиво высказался об их с Кроосом карьерах, которые, увы, близятся к завершению. Слова Луки передает издание Sportske Novosti:

«Мы с Кроосом не сдаемся, хотя понимаем, что конец истории приближается. Это естественная вещь. Тони на 4 года моложе, но у него иные представления о продолжительности своей карьеры.

В любом случае, он не просто игрок экстра-класса, он также отличный парень. Я счастлив, что мы сможем вместе насладиться окончанием нашей карьеры».

Немец и хорват уже не выходят в стартовом составе «Мадрида». Анчелотти отвел ветеранам новую роль в команде.

Как бы то ни было, прощаться с легендами будет непросто.