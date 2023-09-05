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«Когда тебе звонит «Мадрид», то это все меняет». Кепа о своем трансфере и дебюте на «Бернабеу»

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Кепа Аррисабалага этим летом пополнил ряды мадридского «Реала», чтобы временно заменить травмированного Тибо Куртуа. Казалось, что он уйдет из «Челси» в «Баварию», но когда на горизонте появился «Реал Мадрид», то Кепа не сомневался.

«Все произошло очень быстро. Но когда тебе звонит «Мадрид», то это все меняет. Не о чем думать. Это правда, что я был очень близок к переходу в «Баварию», но несколько звонков полностью изменили ситуацию», - цитирует Кепу Mundo Deportivo.

Голкипер дебютировал на «Сантьяго Бернабеу» в матче с «Хетафе» и поделился впечатлениями.

«На «Бернабеу» особенная атмосфера. Я очень хотел играть на этом стадионе, потому что за последние три года в «Челси», когда мы приезжали на «Бернабеу», то я чувствовал, что камбэк здесь – это что-то нереальное».

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