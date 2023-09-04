13 комментариев

В ближайшие дни «Реал Мадрид» получит предложение в размере 55+10 млн евро за Давида Алаба, сообщает Луис Альберто Лопес из Defensa Central.

Несколько недель назад сливочные уже отклонили заявку на приобретение игрока, но тогда предлагаемая сумма составляла €45 млн. Тем не менее, саудовцы настаивают на трансфере, особенно после неудачи с Серхио Рамосом.

Ни «Реал Мадрид», ни Алаба не рассматривают вариант трансфера. Футболист будет недоступен как минимум до возвращения в строй Эдера Милитао..

Текущий контракт Алаба с «Реалом» истекает в 2026 году.

Напомним, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 23 сентября. Если «Реал Мадрид» продаст игрока, то не сможет подписать ему замену до января.