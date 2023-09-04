Говорит Мадрид
Блог

Саудовцы очень хотят забрать ключевого игрока «Реала». Его уход будет катастрофой для Переса

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Серхио Рамос Серхио Рамос
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Давид Алаба Давид Алаба
Футбол Футбол

В ближайшие дни «Реал Мадрид» получит предложение в размере 55+10 млн евро за Давида Алаба, сообщает Луис Альберто Лопес из Defensa Central.

Несколько недель назад сливочные уже отклонили заявку на приобретение игрока, но тогда предлагаемая сумма составляла €45 млн. Тем не менее, саудовцы настаивают на трансфере, особенно после неудачи с Серхио Рамосом.

Ни «Реал Мадрид», ни Алаба не рассматривают вариант трансфера. Футболист будет недоступен как минимум до возвращения в строй Эдера Милитао..

Текущий контракт Алаба с «Реалом» истекает в 2026 году.

Напомним, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 23 сентября. Если «Реал Мадрид» продаст игрока, то не сможет подписать ему замену до января.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bigbadaboom
Прекратите эти зашкварные заголовки.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Увести игрока у Переса 🤔 не припомню такого ! Скорее дедушка Фло вам кислород в СА перекроет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Ответ Артём Поддубный
Интересно, УЕФА не надоело ещё что СА разваливает европейский футбол?
Не удивлюсь если УЕФА даёт зелёный цвет СА
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Bolvan
Не удивлюсь если УЕФА даёт зелёный цвет СА
Я думаю дело в деньгах, которые получает УЕФА.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Интересно, УЕФА не надоело ещё что СА разваливает европейский футбол?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Black
Мадриду надо было Гвардиола забирать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bolvan
Ответ Артём Поддубный
Я думаю дело в деньгах, которые получает УЕФА.
И я об этом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sabit Mamedov
Ответ Артём Поддубный
Интересно, УЕФА не надоело ещё что СА разваливает европейский футбол?
как может УЕФА юридически помешать саудитам покупать игроков у европейских клубов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Sabit Mamedov
как может УЕФА юридически помешать саудитам покупать игроков у европейских клубов?
Легко и просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saniya Islamhan
Ответ Артём Поддубный
Интересно, УЕФА не надоело ещё что СА разваливает европейский футбол?
а им по колено СА не в власти УЕФА, если надо будет у них Чиферин будет кальян раскуривать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Saniya Islamhan
а им по колено СА не в власти УЕФА, если надо будет у них Чиферин будет кальян раскуривать
И не только кальян)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Saniya Islamhan
Ответ Артём Поддубный
И не только кальян)
)))) убил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Ответ Saniya Islamhan
)))) убил
Ахах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий