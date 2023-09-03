Что происходит?

То, что игроки «Реала» впадают в ярость после победного гола Джуда Беллингема, становится уже традицией.

В субботу после победы над «Хетафе» мадридцы повторили празднование из матча с «Сельтой»: Начо и Родриго одновременно запрыгнули на спину Беллингема.

К ним присоединились Тчуамени, Хоселу и Карвахаль.

А вот и Рюдигер.

Немецкий защитник зачем-то начинает бить Алабу.

А через несколько мгновений Алаба бьет Диаса по лицу, но на этом цепочка оборвалась.

Что бы там ни случилось, надеемся, никто не пострадал.