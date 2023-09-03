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❤️ Бьет = любит? «Реал» нетривиально празднует голы: Рюдигер начал бить Алабу, Алаба – Диаса

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Что происходит?

То, что игроки «Реала» впадают в ярость после победного гола Джуда Беллингема, становится уже традицией.

В субботу после победы над «Хетафе» мадридцы повторили празднование из матча с «Сельтой»: Начо и Родриго одновременно запрыгнули на спину Беллингема.

К ним присоединились Тчуамени, Хоселу и Карвахаль.

А вот и Рюдигер.

Немецкий защитник зачем-то начинает бить Алабу.

А через несколько мгновений Алаба бьет Диаса по лицу, но на этом цепочка оборвалась.

Что бы там ни случилось, надеемся, никто не пострадал.

6 комментариев

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Sanya Kruus
Ну что за при**рок
Такое придумал
Бьёт - значит любит
Бьёт - значит любит
Бьёт - значит любит
+8
-1
+7
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Lina
Ответ Sanya Kruus
Ну что за при**рок Такое придумал Бьёт - значит любит Бьёт - значит любит Бьёт - значит любит
Бьёт - значит бьёт 😅
+6
0
+6
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Mustang Shelby
а где фирменное празднование алабы? взявшись за стул и поднимая его празднуя🤣👍🏻
+2
0
+2
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Ruslan Magomaev
Главное без травм 😂
0
0
0
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