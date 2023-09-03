❤️ Бьет = любит? «Реал» нетривиально празднует голы: Рюдигер начал бить Алабу, Алаба – Диаса
Что происходит?
То, что игроки «Реала» впадают в ярость после победного гола Джуда Беллингема, становится уже традицией.
В субботу после победы над «Хетафе» мадридцы повторили празднование из матча с «Сельтой»: Начо и Родриго одновременно запрыгнули на спину Беллингема.
К ним присоединились Тчуамени, Хоселу и Карвахаль.
А вот и Рюдигер.
Немецкий защитник зачем-то начинает бить Алабу.
А через несколько мгновений Алаба бьет Диаса по лицу, но на этом цепочка оборвалась.
Что бы там ни случилось, надеемся, никто не пострадал.
Такое придумал
Бьёт - значит любит
Бьёт - значит любит
Бьёт - значит любит