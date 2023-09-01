Ди Стефано, Уго Санчес, Роналдо, Бензема. Догадались, что общего между этими футболистами? Верно, все эти выдающиеся личности в разное время выступали за «Реал» под 9 номером.

Даже Криштиану успел поиграть с девяткой на футболке, до того как получил свою культовую семерку.

Как известно, последним обладателем 9 номера в «Мадриде» был Бензема. Карим перебрался в Саудовскую Аравию, не оставив наследника в «королевском клубе».

В основной команде «Реала» есть лишь один нападающий – Хоселу. Но испанцу девятка не досталась, за «сливочных» он будет выступать под 14 номером, который последним носил Каземиро.

Некоторые источники сообщали, что Перес приберег культовую футболку с цифрой 9 для Килиана Мбаппе. Но француз этим летом остался в Париже. Как итог – «Мадрид» впервые в своей истории проведет сезон без футболиста, выступающего под 9 номером.

Действительно, до этого сезона в «королевском клубе» всегда был 9 номер. По данным Transfermarkt, первым футболку «сливочных» с цифрой 9 надел Мануэль Оливарес в сезоне-1932/33.

В составе «королевского клуба» Мануэль провел 40 матчей, в которых забил 32 гола. Вместе с «Реалом» нападающий завоевал национальный кубок, дважды стал чемпионом страны и получил звание лучшего бомбардира лиги.

В нынешнем составе «сливочных» также нет 16 номера, который совсем недавно освободил Одриосола. Кстати, защитник, как и Оливарес, выступал и за «Мадрид», и за «Сосьедад».

«Реал» может найти нового обладателя 9 номера зимой, когда вновь откроется трансферное окно.

Как думаете, кому достанется футболка «королевского клуба» с цифрой 9? Делитесь предположениями в комментах.