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Анчелотти провел серьезный разговор с Кроосом и Модричем. Тренер объяснил ветеранам их новую роль в команде

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Карло заботится о легендах.

Анчелотти провел честную беседу с Тони Кроосом и Лукой Модричем, сообщает корреспондент Marca Хосе Феликс Диас.

Главный тренер объяснил, что теперь они уступают в иерархии молодым полузащитникам «Реала» в этом сезоне, так как в клубе происходит смена поколений. Однако Анчелотти подчеркнул важность двух ветеранов для команды, несмотря на то, что теперь им чаще приходится сидеть на скамейке. Он заверил их, что они по-прежнему будут играть решающую роль в этом сезоне, особенно когда «сливочные» начнут играть по две матча в неделю.

Анчелотти было важно убедиться, что игроки понимают их значимость для команды, но также не назревают ли какие-то проблемы из-за их разочарования своей новой ролью.

В этом сезоне Анчелотти предпочитает использовать новую схему с ромбом, где обычно блистают Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.

Ожидается, что Кроос и Модрич покинут «Реал» следующим летом. Это должен быть их последний сезон в составе мадридской команды.

3 комментария

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shark308
2 монстра 💪🏼👍🏼
Кросс вообще любимый футболист в Реале за последние лет 10.
+4
0
+4
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PokaNeBatya
Ответ shark308
2 монстра 💪🏼👍🏼 Кросс вообще любимый футболист в Реале за последние лет 10.
он как раз 10й сезон сейчас в Реале проводит)
0
0
0
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