Никакой самодеятельности.

Матч «Реала» с «Сельтой» запомнился болельщикам очень противоречивым моментом — Родриго заработал пенальти и сам же направился к точке. Анчелотти кричал с бровки, что это должен быть Лука Модрич, но в итоге пробил все равно бразилец. Иван Вильяр засейвил его удар, и «сливочные» не смогли открыть счет.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер мадридцев резко высказался об этом эпизоде:

«У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, там недопонимание. Было сложно докричаться до игрока».

После таких слов вполне можно предположить, что Родриго проявил излишнюю инициативу и самостоятельно решил взять на себя, однако издание AS уверяет, что это не так.

Источники, близкие к Родриго, рассказали изданию, что игрок очень расстроен из-за этого эпизода, потому что он бы никогда не нарушил иерархию самовольно. Лука сам подошел к игроку и сказал ему: «Исполни сам». Бразилец обеспокоен из-за того, что все восприняли это так, будто он сделал без спроса, потому что он даже не просил об этом.

Кажется, для Карло это значения не имеет...