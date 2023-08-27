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Родриго пробил пенальти в матче с «Сельтой», чем привел в бешенство Анчелотти. Оказывается, это была не его идея

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Никакой самодеятельности.

Матч «Реала» с «Сельтой» запомнился болельщикам очень противоречивым моментом — Родриго заработал пенальти и сам же направился к точке. Анчелотти кричал с бровки, что это должен быть Лука Модрич, но в итоге пробил все равно бразилец. Иван Вильяр засейвил его удар, и «сливочные» не смогли открыть счет. 

В послематчевой пресс-конференции главный тренер мадридцев резко высказался об этом эпизоде:

«У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, там недопонимание. Было сложно докричаться до игрока».

После таких слов вполне можно предположить, что Родриго проявил излишнюю инициативу и самостоятельно решил взять на себя, однако издание AS уверяет, что это не так.

Источники, близкие к Родриго, рассказали изданию, что игрок очень расстроен из-за этого эпизода, потому что он бы никогда не нарушил иерархию самовольно. Лука сам подошел к игроку и сказал ему: «Исполни сам». Бразилец обеспокоен из-за того, что все восприняли это так, будто он сделал без спроса, потому что он даже не просил об этом.

Кажется, для Карло это значения не имеет...

2 комментария

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ZA.RMA
Родриго не похож на человека, который может ослушаться тренера в таких вопросах. Скорее всего папочка Луки(как он называет Модрича) дал сыну добро, а в СМИ все перевернули.

Но в любом случае - плохая идея идти против тренера
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Rainn
Ответ ZA.RMA
Родриго не похож на человека, который может ослушаться тренера в таких вопросах. Скорее всего папочка Луки(как он называет Модрича) дал сыну добро, а в СМИ все перевернули. Но в любом случае - плохая идея идти против тренера
Тебе виднее!
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