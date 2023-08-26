«Мой MVP [самый ценный игрок]», – написал Джуд Беллингем в комментариях к посту Орельена Тчуамени.

Скромно со стороны Джуда, который забил победный мяч и в третий раз принес «Мадриду» очки! Англичанин забил четыре мяча в трех турах.

Впрочем, и Тчуамени был в ударе. Француз продемонстрировал высокую точность передач и отлично контролировал середину поля.

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» 1:0.