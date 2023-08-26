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Очередная скромность от Беллингема: забил единственный мяч, но зашел в комментарии к партнеру и назвал его MVP

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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«Мой MVP [самый ценный игрок]», – написал Джуд Беллингем в комментариях к посту Орельена Тчуамени.

Скромно со стороны Джуда, который забил победный мяч и в третий раз принес «Мадриду» очки! Англичанин забил четыре мяча в трех турах.

Впрочем, и Тчуамени был в ударе. Француз продемонстрировал высокую точность передач и отлично контролировал середину поля.

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» 1:0.

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