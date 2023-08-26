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😱 Анчелотти не хотел, чтобы Родриго бил пенальти. Карло кричал имя другого игрока, но его не послушали

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Пенальти Родриго стал, пожалуй, самым напряженным эпизодом для Карло Анчелотти в матче с «Сельтой».

По сообщениям испанских СМИ, за мгновение до того, как бразилец отправился к точке, Анчелотти крикнул «Лука! Лука!». Он хотел, чтобы удар исполнил Модрич.

Анчелотти сказал Федерико Вальверде, что хорват должен пробить, но Родриго, видимо, проигнорировал его указания.

22-летний бразилец не реализовал пенальти, а Анчелотти раскраснелся от злости. К счастью для Карло, Джуд Беллингем открыл счет менее чем через 15 минут и принес три очка.

Ранее сообщалось, что иерархия Анчелотти по исполнителям пенальти выглядит следующим образом: Лука Модрич, Родриго и Винисиус. Кажется, Лука точно будет бить следующий, если будет на поле.

10 комментариев

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войд
Пенальти надо отдать либо Белингем либо Вальверде
Бразильцев и близко не подпускать к точке)
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Артём Поддубный
вот я думаю, а зачем Винисиусу и Родриго пенальти, если они регулярно их не забивают? Ради статистики? Почему не попробовать Вальверде, Беллингема, Чуамени? Я думаю результат был бы более положительным. Я в последнее время решений Анчелотти не понимаю от слова совсем. Тренер должен ответить на то что игроки его проигнорировали, иначе это уже не тренер, а просто фигура.
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Joe Black
лучше бы иерархия в пробитии пенальти была такая: 1. Модрич. 2. Кроос. 3-4. Джуд и Вальверде. 5. Алаба
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Makar Tert
почему не бьёт Кроос или Алаба, они хорошо исполняют пенальти, Лука тоже в этом аспекте не плох, Родриго есть ощущение при счёте 5:0 реализует пенальти, а при счёте 0:0 нет
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Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
аж целых 10 минут!!!!?
что один мажет, что другой.
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Артём Поддубный
Ответ войд
Пенальти надо отдать либо Белингем либо Вальверде Бразильцев и близко не подпускать к точке)
вот тут я согласен.
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Axmat Cecenov
Ответ Артём Поддубный
вот я думаю, а зачем Винисиусу и Родриго пенальти, если они регулярно их не забивают? Ради статистики? Почему не попробовать Вальверде, Беллингема, Чуамени? Я думаю результат был бы более положительным. Я в последнее время решений Анчелотти не понимаю от слова совсем. Тренер должен ответить на то что игроки его проигнорировали, иначе это уже не тренер, а просто фигура.
Это как в Краснодаре бьют только Сперцян и Кордоба. И они очень часто промахиваются. Я афигел вчера когда мяч взял Родриго, после промаха на ЧМ он потерял уверенность в пробитии пенальти. Я думал сначала будет бить Джуд.
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Артём Поддубный
Ответ Axmat Cecenov
Это как в Краснодаре бьют только Сперцян и Кордоба. И они очень часто промахиваются. Я афигел вчера когда мяч взял Родриго, после промаха на ЧМ он потерял уверенность в пробитии пенальти. Я думал сначала будет бить Джуд.
Ну может он и хотел обрести уверенность, забив важный мяч, но вот только он опять промахнулся. Я бы тоже Джуду дал пробивать, у него с нервами порядок.
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