10 комментариев

Пенальти Родриго стал, пожалуй, самым напряженным эпизодом для Карло Анчелотти в матче с «Сельтой».

По сообщениям испанских СМИ, за мгновение до того, как бразилец отправился к точке, Анчелотти крикнул «Лука! Лука!». Он хотел, чтобы удар исполнил Модрич.

Анчелотти сказал Федерико Вальверде, что хорват должен пробить, но Родриго, видимо, проигнорировал его указания.

22-летний бразилец не реализовал пенальти, а Анчелотти раскраснелся от злости. К счастью для Карло, Джуд Беллингем открыл счет менее чем через 15 минут и принес три очка.

Ранее сообщалось, что иерархия Анчелотти по исполнителям пенальти выглядит следующим образом: Лука Модрич, Родриго и Винисиус. Кажется, Лука точно будет бить следующий, если будет на поле.