Говорит Мадрид
Блог

📸 «Вместе мы все преодолеем»: травмированный Милитао опубликовал трогательный пост о любви к дочери

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эдер Милитао Эдер Милитао
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

 Во время матча первого тура Ла Лиги против «Атлетика» Милитао порвал «кресты». 17 августа защитник был успешно прооперирован, сообщает COPE.

Эдер поделился своей фотографией после операции.

Восстанавливаться игроку помогает дочь Сесилия, которой в июле исполнился один год. Эдер написал трогательный пост о дочурке:

«Рядом с тобой я чувствую себя полноценным и знаю, что вернусь еще сильнее! Я люблю тебя, дочка! Вместе мы преодолеем это! 

Пользуясь случаем, благодарю всех за поддержку, которую получаю в последние несколько дней!»

С такой поддержкой восстановление должно пройти быстро и успешно.

Пожелаем защитнику здоровья!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Дети всегда мотивируют, по себе знаю. Здоровья Эдер, Реалу будет не хватать тебя)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий