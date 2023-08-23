Во время матча первого тура Ла Лиги против «Атлетика» Милитао порвал «кресты». 17 августа защитник был успешно прооперирован, сообщает COPE.

Эдер поделился своей фотографией после операции.

Восстанавливаться игроку помогает дочь Сесилия, которой в июле исполнился один год. Эдер написал трогательный пост о дочурке:

«Рядом с тобой я чувствую себя полноценным и знаю, что вернусь еще сильнее! Я люблю тебя, дочка! Вместе мы преодолеем это!

Пользуясь случаем, благодарю всех за поддержку, которую получаю в последние несколько дней!»

С такой поддержкой восстановление должно пройти быстро и успешно.

Пожелаем защитнику здоровья!