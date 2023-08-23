13 комментариев

Разве так обращаются с легендами?

Нуну Эшпириту Санту, как сообщается, заявил совету директоров «Аль-Иттихада», что экс-нападающий «Реала» Карим Бензема не вписывается в его тактический стиль.

В сенсационной статье саудовского издания Al-Sharq Al-Awsat утверждается, что португальский тренер сообщил руководству клуба, что Бензема не вписывается в его команду. Как сообщается, Санту не хотел подписывать француза, потому что ему не нравится его стиль игры, и это привело к ощутимой напряженности между игроком и тренером.

Прибыв в «Аль-Иттихад», Бензема просил сделать его капитаном команды, что совершенно неудивительно, так как в большинстве саудовских клубов новоприбывших звезд награждают почетной повязкой. Однако главный тренер ему отказал. По информации издания, нападающему «некомфортно» работать в нынешних условиях в «Аль-Иттихаде», и он отсутствовал на последней тренировке команды.

Бензема дважды играл за «Аль-Иттихад» в этом сезоне чемпионата. Забить он пока не смог, но сделал результативную передачу в победном матче с «Аль-Раэдом» (3:0).

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