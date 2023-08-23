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Что-что?! Главный тренер «Аль-Иттихада» не хочет видеть Бензема в команде — он уже сообщил об этом руководству клуба

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Разве так обращаются с легендами?

Нуну Эшпириту Санту, как сообщается, заявил совету директоров «Аль-Иттихада», что экс-нападающий «Реала» Карим Бензема не вписывается в его тактический стиль.

В сенсационной статье саудовского издания Al-Sharq Al-Awsat утверждается, что португальский тренер сообщил руководству клуба, что Бензема не вписывается в его команду. Как сообщается, Санту не хотел подписывать француза, потому что ему не нравится его стиль игры, и это привело к ощутимой напряженности между игроком и тренером.

Прибыв в «Аль-Иттихад», Бензема просил сделать его капитаном команды, что совершенно неудивительно, так как в большинстве саудовских клубов новоприбывших звезд награждают почетной повязкой. Однако главный тренер ему отказал. По информации издания, нападающему «некомфортно» работать в нынешних условиях в «Аль-Иттихаде», и он отсутствовал на последней тренировке команды.

Бензема дважды играл за «Аль-Иттихад» в этом сезоне чемпионата. Забить он пока не смог, но сделал результативную передачу в победном матче с «Аль-Раэдом» (3:0).

Кариму пора обратно в Европу после летнего отпуска в Саудовской Аравии?

13 комментариев

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Артём Ларсон
Интересный способ уволиться нашёл Нуну
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slow focus
португальский физрук настолько самоуверен, что думает его не уволят после этого?)))
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el52el5353
в Реал можно вернутьс.причем бесплатно!!!!!!!
+8
-1
+7
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ASolovjow
я слышал там Реалу нужен нападающий
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PorQue
На параллельной ветке пишут, что у него 6 матчей, в которых он сделал 3+2. Кто прав?
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Владимир Ожигнед
Думаю быстрее Нуну Эшпириту пойдёт на выход,чем Бенз))
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Дмитрий Васин
Ответ slow focus
португальский физрук настолько самоуверен, что думает его не уволят после этого?)))
Португальский физрук действующий чемпион, при всем уважении к Бензема
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Абу Огого
Ответ PorQue
На параллельной ветке пишут, что у него 6 матчей, в которых он сделал 3+2. Кто прав?
там пишут с учётом кубка, который был до чемпионата, а тут только статистика нового чемпионата
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Роман
Бензема должен уволить этого тренера.
Иерархия там такая.
Руководство клуба - звездный игрок - менеджмент команды - тренер - игроки.
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Алексей Радевич
О как раз у нас форварда нет!
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Alex Grigorjev
Карим Бензема не вписывается в его тактический стиль
Видимо тренит команду Пеп или Юрген или кто то из топовых немецких тренеров.
Тренер совсем не умный. Надо было по тихому зайти к руководству и сказать, что вертел он на ххх этот дорогущий проект.
Знатно он сам на себя ведро помоев вывалил
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