13 комментариев

Что-что?! Главный тренер «Аль-Иттихада» не хочет видеть Бензема в команде — он уже сообщил об этом руководству клуба
Разве так обращаются с легендами?
Нуну Эшпириту Санту, как сообщается, заявил совету директоров «Аль-Иттихада», что экс-нападающий «Реала» Карим Бензема не вписывается в его тактический стиль.
В сенсационной статье саудовского издания Al-Sharq Al-Awsat утверждается, что португальский тренер сообщил руководству клуба, что Бензема не вписывается в его команду. Как сообщается, Санту не хотел подписывать француза, потому что ему не нравится его стиль игры, и это привело к ощутимой напряженности между игроком и тренером.
Прибыв в «Аль-Иттихад», Бензема просил сделать его капитаном команды, что совершенно неудивительно, так как в большинстве саудовских клубов новоприбывших звезд награждают почетной повязкой. Однако главный тренер ему отказал. По информации издания, нападающему «некомфортно» работать в нынешних условиях в «Аль-Иттихаде», и он отсутствовал на последней тренировке команды.
Бензема дважды играл за «Аль-Иттихад» в этом сезоне чемпионата. Забить он пока не смог, но сделал результативную передачу в победном матче с «Аль-Раэдом» (3:0).
Кариму пора обратно в Европу после летнего отпуска в Саудовской Аравии?
Иерархия там такая.
Руководство клуба - звездный игрок - менеджмент команды - тренер - игроки.
Видимо тренит команду Пеп или Юрген или кто то из топовых немецких тренеров.
Тренер совсем не умный. Надо было по тихому зайти к руководству и сказать, что вертел он на ххх этот дорогущий проект.
Знатно он сам на себя ведро помоев вывалил