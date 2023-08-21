11 комментариев

Не входят в планы Анчелотти.

По данным Relevo, в последние дни летнего трансферного окна «Мадрид» попытается продать Альваро Одриосолу и Рейньера.

Сейчас ни одного предложения по этим игрокам нет. Но клуб считает, что они поступят в ближайшее время.

Рейньер тренирует самостоятельно, а Одриосола занимается с остальной командой и даже оказывается в заявке.

Действующее соглашение бразильца истекает в 2026 году. Контракт Альваро с «Мадридом» рассчитан до лета следующего года.