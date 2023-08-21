11 комментариев

«Мадрид» постарается продать еще двух игроков. До закрытия трансферного окна осталось чуть больше недели
Не входят в планы Анчелотти.
По данным Relevo, в последние дни летнего трансферного окна «Мадрид» попытается продать Альваро Одриосолу и Рейньера.
Сейчас ни одного предложения по этим игрокам нет. Но клуб считает, что они поступят в ближайшее время.
Рейньер тренирует самостоятельно, а Одриосола занимается с остальной командой и даже оказывается в заявке.
Действующее соглашение бразильца истекает в 2026 году. Контракт Альваро с «Мадридом» рассчитан до лета следующего года.
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