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«Мадрид» постарается продать еще двух игроков. До закрытия трансферного окна осталось чуть больше недели

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Не входят в планы Анчелотти.

По данным Relevo, в последние дни летнего трансферного окна «Мадрид» попытается продать Альваро Одриосолу и Рейньера.

Сейчас ни одного предложения по этим игрокам нет. Но клуб считает, что они поступят в ближайшее время.

Рейньер тренирует самостоятельно, а Одриосола занимается с остальной командой и даже оказывается в заявке.

Действующее соглашение бразильца истекает в 2026 году. Контракт Альваро с «Мадридом» рассчитан до лета следующего года.

11 комментариев

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Артём Поддубный
не мешало бы избавиться от балласта, но и подписание бы не помешало ещё)
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Абу Огого
Ответ дамьен
Так пусть на лавке сидит. Как раз форвардов не хватает. Раз в год и палка стреляет. Мариано в пример.
Рейнер не форвард, Одриосола — тем более
+3
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дамьен
Так пусть на лавке сидит. Как раз форвардов не хватает. Раз в год и палка стреляет. Мариано в пример.
0
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Артём Поддубный
не мешало бы избавиться от балласта, но и подписание бы не помешало ещё)
Согласен вам 9 не помешала бы
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Артём Поддубный
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Согласен вам 9 не помешала бы
Та это всё потому что Мбаппе ждут, так бы была 9 этим летом.
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Артём Поддубный
Та это всё потому что Мбаппе ждут, так бы была 9 этим летом.
Верю Кейна упустили, как мне кажется он бы как влитой влился
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Артём Поддубный
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Верю Кейна упустили, как мне кажется он бы как влитой влился
Дааа, но тут мне кажется что Перес просто пожалел 100 платить за 30 летнего игрока. Ну Бавария купила вряд-ли пожалеет)
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Артём Поддубный
Дааа, но тут мне кажется что Перес просто пожалел 100 платить за 30 летнего игрока. Ну Бавария купила вряд-ли пожалеет)
Скорее всего пожалел, но по мне Кейн просто лютый топ и сезона три бы точно был полезен
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Артём Поддубный
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Скорее всего пожалел, но по мне Кейн просто лютый топ и сезона три бы точно был полезен
Конечно, если бы взяли Кейна и ещё пару трансферов в защиту, то можно было бы заявляться на требл.
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Артём Поддубный
Конечно, если бы взяли Кейна и ещё пару трансферов в защиту, то можно было бы заявляться на требл.
Возможно, посмотрим мб ещё что-то будет
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Артём Поддубный
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Возможно, посмотрим мб ещё что-то будет
разве что Мбаппе)
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