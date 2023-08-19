Ольга Кармона, защитница «Реала» и капитан сборной Испании, привела свою команду к победе на женском чемпионате мира. Девушка забила единственный гол в финале Мундиаля против Англии, а затем показала болельщикам футболку с таинственной надписью Merchi.

В беседе с журналистами защитница рассказала, что таким образом поддержала близкого человека: «Я посвящаю свой гол и эту победу моей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать».

После матча Ольгу ждала печальная новость. Из жизни ушел ее отец. «Реал» сообщил об этом на своем официальном сайте:

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и Совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной отца нашей футболистки Ольги Кармоны. «Реал Мадрид» хочет выразить свои соболезнования и свою любовь Ольге, ее семье и всем ее близким. Покойтесь с миром».

О смерти папы девушка узнала уже после матча. Неизвестно, когда именно мужчина ушел из жизни. Некоторые источник сообщают, что он умер еще до начала финала женского чемпионата мира.

Жизнь бывает очень жестока.