Кепа поприветствовал болельщиков Мадрида - надеется остаться в клубе после аренды
Новый 1-й номер «Реала».
Кепа Аррисабалага поделился эмоциями после перехода в «Реал» из «Челси».
– Это очень счастливый и особенный день для меня и всей моей семьи. Я горд стать частью «Реала». Хочу насладиться этим днем и разделить его с самыми близкими людьми.
– Вы хотите остаться после аренды?
– Я надеюсь на это. Сегодня мой первый день в клубе. Впереди есть время, посмотрим. Надеюсь, своей игрой я смогу этого добиться.
Решение о переходе было очень простым. У меня были предложения от других больших клубов, но когда мне рассказали об этом варианте... Все случилось очень быстро.
«Реал» – король Лиги чемпионов. В трех прошлых розыгрышах Лиги чемпионов мы играли друг с другом. Думаю, мы все можем согласиться с этой фразой, – сказал вратарь, перешедший из «Челси» в годичную аренду.
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