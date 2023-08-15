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Первые слова Кепы в качестве игрока «Реала». Назвал своего кумира и рассказал о беседе с Куртуа

Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
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«Мадрид» арендовал у «Челси» Кепу. За голкипера «сливочные» заплатили всего 1 млн евро, пишет Relevo. Испанец будет выступать за «Реал» под 25-м номером.

Аррисабалага уже представлен как новый футболист «королевского клуба». Первые слова испанца в статусе голкипера «Реала» точно понравятся болельщикам:

«Надеюсь остаться здесь и после аренды. Я очень рад быть здесь сегодня. То, что произошло в 2018 году, должно остаться в пошлом. Еще раз благодарю вас всех.

Конечно, я разговаривал с Куртуа. Я посылаю ему много сил и надеюсь, что он скоро вернется в строй. Я так горд стать частью «Реала». Этот клуб легендарен. Я вырос, наблюдая за Икером Касильясом. Он один из моих кумиров».

Как известно, на одной из тренировок Тибо порвал «кресты», бельгиец вряд ли успеет восстановиться в этом сезоне. Помимо Кепы, «Реал» также рассматривал возможность трансфера Де Хеа, Наваса и Буну. В итоге «сливочные» остановились на Аррисабалаге, которым также интересовалась «Бавария».

Что думаете о новом голкипере «Мадрида»? Кепа справится с игрой за «королевский клуб»?

7 комментариев

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stpn1503
Ответ Sergy Grand
что произошло в 2018? я чет не вспомнил
Кепа вспомнил ЧМ в России
+2
0
+2
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Agent Smith
Конечно хочет остаться. Самый успешный клуб в мире⚽️
+2
-1
+1
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Sergy Grand
что произошло в 2018? я чет не вспомнил
+1
0
+1
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Иван Куянец
Ответ stpn1503
Кепа вспомнил ЧМ в России
а что он сделал?
0
0
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Алиш Мухамеджан
Ответ Алиш Мухамеджан
Его реал хотел купить и уже кажется согласовали все но чёлки активировал отступные 80лямов и он ушёл в челси
Челси
0
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0
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ответ Иван Куянец
а что он сделал?
Приехал
0
0
0
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