7 комментариев

«Мадрид» арендовал у «Челси» Кепу. За голкипера «сливочные» заплатили всего 1 млн евро, пишет Relevo. Испанец будет выступать за «Реал» под 25-м номером.

Аррисабалага уже представлен как новый футболист «королевского клуба». Первые слова испанца в статусе голкипера «Реала» точно понравятся болельщикам:

«Надеюсь остаться здесь и после аренды. Я очень рад быть здесь сегодня. То, что произошло в 2018 году, должно остаться в пошлом. Еще раз благодарю вас всех.

Конечно, я разговаривал с Куртуа. Я посылаю ему много сил и надеюсь, что он скоро вернется в строй. Я так горд стать частью «Реала». Этот клуб легендарен. Я вырос, наблюдая за Икером Касильясом. Он один из моих кумиров».

Как известно, на одной из тренировок Тибо порвал «кресты», бельгиец вряд ли успеет восстановиться в этом сезоне. Помимо Кепы, «Реал» также рассматривал возможность трансфера Де Хеа, Наваса и Буну. В итоге «сливочные» остановились на Аррисабалаге, которым также интересовалась «Бавария».

Что думаете о новом голкипере «Мадрида»? Кепа справится с игрой за «королевский клуб»?