Кепа Аррисабалага – официально новый игрок «Реала».

Футболист прошел медицинский осмотр, был представлен Флорентино Пересом и провел пресс-конференцию в качестве нового голкипера «сливочных».

Кепа будет защищать ворота Королевского клуба по «25»-м номером.

«Реал Мадрид» взял Кепу в аренду у «Челси» на один сезон. Задача голкипера заменить Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок и пропустит большую часть сезона.

Вот лучшие кадры с презентации футболиста: