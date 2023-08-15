Кепа Аррисабалага - новый игрок «Реала». Смотрим лучшие кадры с презентации игрока📸
Кепа Аррисабалага – официально новый игрок «Реала».
Футболист прошел медицинский осмотр, был представлен Флорентино Пересом и провел пресс-конференцию в качестве нового голкипера «сливочных».
Кепа будет защищать ворота Королевского клуба по «25»-м номером.
«Реал Мадрид» взял Кепу в аренду у «Челси» на один сезон. Задача голкипера заменить Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок и пропустит большую часть сезона.
Вот лучшие кадры с презентации футболиста:
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