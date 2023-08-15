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Кепа Аррисабалага - новый игрок «Реала». Смотрим лучшие кадры с презентации игрока📸

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Кепа Аррисабалага – официально новый игрок «Реала».

Футболист прошел медицинский осмотр, был представлен Флорентино Пересом и провел пресс-конференцию в качестве нового голкипера «сливочных».

Кепа будет защищать ворота Королевского клуба по «25»-м номером.

«Реал Мадрид» взял Кепу в аренду у «Челси» на один сезон. Задача голкипера заменить Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок и пропустит большую часть сезона.

Вот лучшие кадры с презентации футболиста:

 

4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи
+2
0
+2
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Beka Kemelov
прЕшла и оторвала голову нам
+1
0
+1
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Iamliam
Да как они так быстро его подписали?! Перес какойто колдун блин)
0
0
0
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