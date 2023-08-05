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«День, который я никогда не забуду!» Кейлор Навас — об одном из самых важных моментов своей карьеры

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Прошло 9 лет...

Кейлор Навас сейчас переживает период неопределенности: «ПСЖ» больше в нем не нуждается, и голкипер провел вторую половину сезона 22/23 в «Ноттингем Форест», но до сих пор неизвестно, где он будет выступать теперь.

36-летний Навас является выдающимся вратарем, и во многом он обрел славу после выступлений за мадридский «Реал», чьи цвета он защищал пять особенных сезонов. Раздумывая о своем будущем, костариканский голкипер вспомнил о годах, проведенных в «Мадриде», и отметил годовщину перехода в стан «сливочных» постом в своих соцсетях:

«Девять лет назад я не знал, что готовит для меня Бог, но в тот момент я стоял перед одним из самых прекрасных и важных этапов моей карьеры.

5/08/14 — день, который я никогда не забуду!»

А Кейлора всегда будут помнить в «Реале».

3 комментария

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Почему бы не пригласить его в Реал на роль 2го голкипера?! Я думаю было бы шикарно. Чем за вратаря Хетафе платить 10 лямов. Года 3 думаю Кейлор может вытянуть.
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И правда судьбоносный день. Далее совсем скоро последовали 3 ЛЧ подряд.
Переходил он, напомню, из Леванте, болтающегося в зоне вылета.

Но в Реале не побоялись сделать на него ставку, и не пожалели. Выдающуюся игру показывал за Мадрид. Как Марсело написал в комментариях "Словно кот в воротах". И кроме того был образцом профессионализма, мадридисты и все, кто с ним поиграл, очень уважают Кейлора.

К сожалению для Наваса, Перес не мог упустить возможность приобрести Тибо, т.к. думает о будущем команды. Так бы ещё минимум года два мог быть основным в Реале.
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очень жаль, что ушел с Мадрида,
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