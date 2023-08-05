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Кейлор Навас сейчас переживает период неопределенности: «ПСЖ» больше в нем не нуждается, и голкипер провел вторую половину сезона 22/23 в «Ноттингем Форест», но до сих пор неизвестно, где он будет выступать теперь.

36-летний Навас является выдающимся вратарем, и во многом он обрел славу после выступлений за мадридский «Реал», чьи цвета он защищал пять особенных сезонов. Раздумывая о своем будущем, костариканский голкипер вспомнил о годах, проведенных в «Мадриде», и отметил годовщину перехода в стан «сливочных» постом в своих соцсетях:

«Девять лет назад я не знал, что готовит для меня Бог, но в тот момент я стоял перед одним из самых прекрасных и важных этапов моей карьеры.

5/08/14 — день, который я никогда не забуду!»

А Кейлора всегда будут помнить в «Реале».