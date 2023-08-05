«День, который я никогда не забуду!» Кейлор Навас — об одном из самых важных моментов своей карьеры
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Кейлор Навас сейчас переживает период неопределенности: «ПСЖ» больше в нем не нуждается, и голкипер провел вторую половину сезона 22/23 в «Ноттингем Форест», но до сих пор неизвестно, где он будет выступать теперь.
36-летний Навас является выдающимся вратарем, и во многом он обрел славу после выступлений за мадридский «Реал», чьи цвета он защищал пять особенных сезонов. Раздумывая о своем будущем, костариканский голкипер вспомнил о годах, проведенных в «Мадриде», и отметил годовщину перехода в стан «сливочных» постом в своих соцсетях:
«Девять лет назад я не знал, что готовит для меня Бог, но в тот момент я стоял перед одним из самых прекрасных и важных этапов моей карьеры.
5/08/14 — день, который я никогда не забуду!»
А Кейлора всегда будут помнить в «Реале».
Переходил он, напомню, из Леванте, болтающегося в зоне вылета.
Но в Реале не побоялись сделать на него ставку, и не пожалели. Выдающуюся игру показывал за Мадрид. Как Марсело написал в комментариях "Словно кот в воротах". И кроме того был образцом профессионализма, мадридисты и все, кто с ним поиграл, очень уважают Кейлора.
К сожалению для Наваса, Перес не мог упустить возможность приобрести Тибо, т.к. думает о будущем команды. Так бы ещё минимум года два мог быть основным в Реале.