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Перес спешил проголосовать на парламентских выборах в Испании. Журналист отвлек Флорентино от важного дела вопросом о Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Вы уже знаете, что «ПСЖ» выставил на трансфер Килиана Мбаппе. Капитан сборной якобы договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в следующем году, считает руководство парижан. Мбаппе остался во Франции, пока основная часть команды отправилась в предсезонный тур по Японии.

Пока в Париже творится неразбериха, в Мадриде сохраняется спокойствие. В воскресенье, 23 июля, испанцы выбирали новый парламент. Флорентино Перес как добропорядочный гражданин отправился на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. На месте президента «Реала» поджидали журналисты.

Репортеры были просто обязаны спросить Переса о трансфере Килиана. Флорентино ответил по-королевски. Президента «сливочных» цитирует французское издание Onze Mondial:

«Нервничаю ли я? Нет, я всегда спокоен. Мбаппе? Сегодня мы голосуем на выборах».

Поклонники «Мадрида» вспомнили, что Перес говорил нечто похожее больше 20-ти лет назад, когда «сливочные» готовились подписать Фигу. Тогда Флорентино сказал: «Я выгляжу взволнованным? Я спокоен».

А что было дальше, вы прекрасно знаете. Дальше была история.

Трансфер Мбаппе в «Мадрид» уже не кажется несбыточной мечтой фанатов «королевского клуба», сейчас это лишь вопрос времени.

Когда мы увидим Килиана в «Реале», как считаете?

6 комментариев

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Asker Nourusov
это случится скоро))), причем это будет очень неожиданно, например как уход каземиро или трансфер Арды гюлера!! все случится очень очень скоро! ждём)))
+5
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V S
Через неделью.VS.
+2
-1
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Геннадий Чеботарев
сразу будет,как только ПСЖ официально выставят Мбаппе на трансфер.
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Mr. Galacticos
тик-так...тик-так...
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Rister81
Ответ Asker Nourusov
это случится скоро))), причем это будет очень неожиданно, например как уход каземиро или трансфер Арды гюлера!! все случится очень очень скоро! ждём)))
Трио Вини-Мбаппе-Родриго будут любую команду разрывать)) не говоря о том,что эту атаку будет поддерживать шикарная и мобильная полузащита )
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