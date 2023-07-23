Вы уже знаете, что «ПСЖ» выставил на трансфер Килиана Мбаппе. Капитан сборной якобы договорился с «Реалом» о бесплатном трансфере в следующем году, считает руководство парижан. Мбаппе остался во Франции, пока основная часть команды отправилась в предсезонный тур по Японии.

Пока в Париже творится неразбериха, в Мадриде сохраняется спокойствие. В воскресенье, 23 июля, испанцы выбирали новый парламент. Флорентино Перес как добропорядочный гражданин отправился на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. На месте президента «Реала» поджидали журналисты.

Репортеры были просто обязаны спросить Переса о трансфере Килиана. Флорентино ответил по-королевски. Президента «сливочных» цитирует французское издание Onze Mondial:

«Нервничаю ли я? Нет, я всегда спокоен. Мбаппе? Сегодня мы голосуем на выборах».

Поклонники «Мадрида» вспомнили, что Перес говорил нечто похожее больше 20-ти лет назад, когда «сливочные» готовились подписать Фигу. Тогда Флорентино сказал: «Я выгляжу взволнованным? Я спокоен».

А что было дальше, вы прекрасно знаете. Дальше была история.

Трансфер Мбаппе в «Мадрид» уже не кажется несбыточной мечтой фанатов «королевского клуба», сейчас это лишь вопрос времени.

Когда мы увидим Килиана в «Реале», как считаете?