Этим летом «Реал Мадрид» уволил пятерых игроков, а именно Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара, Мариано Диаса и Хесуса Вальехо.

По словам Эдера Милитао, уход Бензема больше всего повлиял на раздевалку.

«Уход Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушел. Для меня он лучший номер 9 в мире. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно снова структурировать себя», — сказал Милитао.

«Реал» подписал Хоселу вместо Бензема. Но 33-летнего футболиста нельзя считать топовым нападающим, способным забить 30+ голов за сезон.

Таким образом, «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с Килианом Мбаппе этим летом.