Говорит Мадрид
Блог

5 игроков покинули «Реал» — Милитао назвал один уход, который действительно расстроил раздевалку

Клубы Клубы
Эдер Милитао Эдер Милитао
Карим Бензема Карим Бензема
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Этим летом «Реал Мадрид» уволил пятерых игроков, а именно Карима Бензема, Марко Асенсио, Эдена Азара, Мариано Диаса и Хесуса Вальехо.

По словам Эдера Милитао, уход Бензема больше всего повлиял на раздевалку.

«Уход Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушел. Для меня он лучший номер 9 в мире. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно снова структурировать себя», — сказал Милитао.

«Реал» подписал Хоселу вместо Бензема. Но 33-летнего футболиста нельзя считать топовым нападающим, способным забить 30+ голов за сезон.

Таким образом, «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании контракта с Килианом Мбаппе этим летом.

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonio_
Ну хоселу и покупался на год с учётом, что в 2024 мбаппе будет в реале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Руслан ты серьёзно? Уволил? они что в офисе Реал Мадрида роботали? у Бенземы, Асенсио, и Диаса контракт закончился. С Азарам контракт разорвали(и тут не думаю что можно назвать увольнением, потому что думаю он заплатили какие то деньги, а не просто так разорвали). а Вальеху отправили в аренду.
ну комон уволили?🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий