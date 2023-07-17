По данным испанского издания SPORT, «Бавария» заинтересована в сделке по обмену Дэвиса на Тчуамени.

«Реал» долгое время интересуется канадским защитником. Как сообщает Marca со ссылкой на Bild, Альфонсо и сам хочет перебраться в «королевский клуб».

Контракт мюнхенцев с Дэвисом рассчитан до 2025 года, Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро. Сейчас «сливочные» не готовы расстаться с такой суммой. «Мадрид» планирует дождаться 2024 года, когда до истечения соглашения защитника с мюнхенцами останется год, пишет Marca.

При этом «Реал» вряд ли согласится обменять Тчуамени на Дэвиса, пишет SPORT. Руководство «сливочных» считает, что Орельен сумеет стать важным игроком «Мадрида» в будущем. Француз перебрался в «королевский клуб» лишь летом прошлого года, пока «Реал» не горит желанием расставаться с полузащитником.

А по данным Bild, «Бавария» все же надеется оставить Дэвиса в Мюнхене. Рекордмайстер рассчитывает, что канадец продлит контракт до начала сезона. Руководство «Баварии» опасается, что «Мадрид» убедит Альфонсо перебраться в столицу Испании следующим летом.

Насколько реалистичным вам кажется вариант с обменом Тчуамени на Дэвиса?