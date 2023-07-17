Говорит Мадрид
Блог

«Реал Мадрид» продлил контракт к сыном Зидана

Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид Кастилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тео Зидан
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Сын Зинедина Зидана Тео продлил контракт с «Мадридом» еще на год – до 30 июня 2024, сообщает The Athletic. 21-летний полузащитник продолжит выступать за «Кастилью» под руководством Рауля.

Рожденный в Марселе Тео является игроком молодежной сборной Франции, а к кантере «Мадрида» он присоединился в 13 лет и прошел все ее этапы: Бенхами (2010-12), Алевин (2012-14), Инфантиль (2014-16), Кадете (2016-18), Хувениль (2018-21) и «Кастилья» (с 2021).

В прошлом сезоне Тео принял участие в 31 матчей команды Рауля и получил 1 211 минут игрового времени, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что и остальные сыновья легендарного Зизу посвятили себя футболу: Энцо (28) полузащитник «Фуэнлабрады», Лука (25) голкипер «Эйбара», выступающего в Сегунде, Ильяз (17) сейчас тренируется в Хувениль Б в «Мадриде».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Алжирский Лавар
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий