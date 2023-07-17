Сын Зинедина Зидана Тео продлил контракт с «Мадридом» еще на год – до 30 июня 2024, сообщает The Athletic. 21-летний полузащитник продолжит выступать за «Кастилью» под руководством Рауля.

Рожденный в Марселе Тео является игроком молодежной сборной Франции, а к кантере «Мадрида» он присоединился в 13 лет и прошел все ее этапы: Бенхами (2010-12), Алевин (2012-14), Инфантиль (2014-16), Кадете (2016-18), Хувениль (2018-21) и «Кастилья» (с 2021).

В прошлом сезоне Тео принял участие в 31 матчей команды Рауля и получил 1 211 минут игрового времени, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что и остальные сыновья легендарного Зизу посвятили себя футболу: Энцо (28) полузащитник «Фуэнлабрады», Лука (25) голкипер «Эйбара», выступающего в Сегунде, Ильяз (17) сейчас тренируется в Хувениль Б в «Мадриде».