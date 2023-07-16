Привык за короткий срок.

Игроки мадридского «Реала» развлекаются на тренировках. Во время последней несколько человек выполняли упражнение kick-up − перекидывание мяча друг другу без касания поля.

Все шло отлично, пока Лукас Васкес не решил продемонстрировать мастерство и не нанести удар в стиле пляжного футбола.

Привлекает внимание реакция Джуда Беллингема, который тут же подбежал к Васкесу и в наказание просто сел на него. Одноклубники оценили это и залились смехом.

Удивительно видеть, как быстро Джуд вливается в коллектив. Кажется, что он играет здесь уже несколько лет.