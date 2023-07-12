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Первый пошел: Дани Себальос получил травму во время тренировки

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Плохие новости для «Мадрида»: Дани Себальос получил травму на четвертый день предсезонки в Вальдебебас. У полузащитника диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Клуб не сообщил сроки восстановления, но скорее всего Дани потребуется полтора месяца, чтобы вернуться в форму.

Себальос получил мышечное повреждение во время тренировки в среду вечером. К сожалению, вероятнее всего Дани не сможет поехать с командой в тур по США.

У Джуда Беллингема также есть некоторое недомогание – он совмещает индивидуальные и групповые тренировки, восстанавливаясь после травмы правого колена, полученной в конце прошлого сезона.

5 комментариев

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48vvrh6twx
новости очень плохие, да
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ARIGAMI ARIGAMI
Начинается
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Артём Поддубный
загонял Пинтус пацана. Жаль что пропустит предсезонка, Дани. Теперь вылезти со скамейки будет ещё сложнее.
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