Плохие новости для «Мадрида»: Дани Себальос получил травму на четвертый день предсезонки в Вальдебебас. У полузащитника диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Клуб не сообщил сроки восстановления, но скорее всего Дани потребуется полтора месяца, чтобы вернуться в форму.

Себальос получил мышечное повреждение во время тренировки в среду вечером. К сожалению, вероятнее всего Дани не сможет поехать с командой в тур по США.

У Джуда Беллингема также есть некоторое недомогание – он совмещает индивидуальные и групповые тренировки, восстанавливаясь после травмы правого колена, полученной в конце прошлого сезона.