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«У этого ребенка есть яйца». Гюлер поразил всех на первой тренировке за «Реал», фанаты в восторге от его паса 🔥🔥🔥

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Арда Гюлер Арда Гюлер
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Арда Гюлер сделал то, чего точно не ожидаешь от 18-летнего игрока в первый день тренировок в таком большом клубе, как «Реал Мадрид».

Он получил мяч во время рондо и выдал пас пяткой, обманув Альваро Одриосолу.

Болельщики «Реала» поражены:

💭 «Отдать такой пас пяткой в 18 лет на первой тренировке в величайшем клубе мира... у парня есть яйца».

💭 «Возможно, дело даже не в том, что у него хватит смелости это сделать. Может быть, это происходит само собой, и он не думал, что это сложно».

💭 «Дело не только в пятке, но и в том, как он расположился после этого, чтобы предложить себя другому игроку».

💭 «Мало того, он сразу бежит вперед, будто знает, что другой игрок мгновенно отдаст ему мяч, не глядя в ту сторону. У него глаза на спине».

У Гюлера, безусловно, большое будущее. Остается надеяться, что клуб даст ему время вырасти, проявить себя и стать великим.

Таймкод: 0:54.

Хотите видеть Гюлера в старте «Мадрида»?

4 комментария

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Жасур Хабибуллаев
Ничего особенного не увидел. Обычный игровой эпизод
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StillInTheGame
ваууу, профессиональный футболист сыграл в динамике пяткой, ШОК
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Дядя Тима
На тренировке и не такое вытворяют ,но отдать должное стоит ему всего 18 лет и он на первой тренировке в одном из самых больших клубов мира ,теперь ждём подобное в официальных играх
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